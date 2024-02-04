Украина установила рекорд среди прыжков с трамплина в квалификации Кубка мира

Украинец Евгений Марусяк прошел квалификацию Кубка мира в прыжках с трамплина заняв 14-ю строчку. Спортсмен оформил прыжок на 133 метра в немецком Виллингене. Это результат стал лучшим в отборочном раунде как для него лично, так и для сборной Украины.

Виталий Калиниченко, который также принимал участие в соревнованиях, также смог пройти квалификационный раунд и попал в топ-50, заняв 49-ю позицию.

Основной этап соревнований стартовал сегодня, в 17:10.