Украинский боксер надеется подраться с соперником из России. Стремится взять реванш
Александр Гвоздик нацелен на Бетербиева
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик признался, что хочет подраться с представителем России Бетербиевым, которому уже проигрывал. Этот бой – часть планов Гвоздика по объединению в своих руках всех титулов дивизиона.
Отметим, что первого июня 2024-го года должен состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянином Беретбиевым, представляющим Канаду, и уроженцем Кыргызстана, россиянином Дмитрием Биволом.
- Кого вы видите фаворитом в бою Бивол - Бетербиев?
- Для меня однозначно фаворит Бетербиев. Против Канело Бивол очень здорово двигался в челноке, но в то же время давал запирать себя у канатов. Если Бивол будет так действовать с Бетербиевым, то бой очень быстро закончится. Бетербиев намного больше и сильнее, чем Канело. Я ставлю на победу Бетербиева нокаутом, но повторюсь, этот бой вряд ли состоится.
Бивола прошлые годы вообще не было слышно. Только Бетербиев подписал контракт на поединок с Каллумом Смитом, Бивол через два дня бросает ему вызов. Цирк!
- Вы верите, что вам еще удастся подраться с Биволом или Бетербиевым?
- Я не то, что верю, я знаю, что это произойдет. Я возьму реванш у Бетербиева и стану абсолютным чемпионом. Для меня бой с Бетербиевым более приоритетный, чем с Биволом, потому что у него три пояса. Но от боя с Биволом тоже не откажусь.
Напомним, что Александр Гвоздик проиграл объединительный бой за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в десятом раунде осенью 2019-го года.
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