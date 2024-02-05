Украинский боксер надеется подраться с соперником из России. Стремится взять реванш

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик признался, что хочет подраться с представителем России Бетербиевым, которому уже проигрывал. Этот бой – часть планов Гвоздика по объединению в своих руках всех титулов дивизиона.

Отметим, что первого июня 2024-го года должен состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянином Беретбиевым, представляющим Канаду, и уроженцем Кыргызстана, россиянином Дмитрием Биволом.

- Кого вы видите фаворитом в бою Бивол - Бетербиев?

- Для меня однозначно фаворит Бетербиев. Против Канело Бивол очень здорово двигался в челноке, но в то же время давал запирать себя у канатов. Если Бивол будет так действовать с Бетербиевым, то бой очень быстро закончится. Бетербиев намного больше и сильнее, чем Канело. Я ставлю на победу Бетербиева нокаутом, но повторюсь, этот бой вряд ли состоится.

Бивола прошлые годы вообще не было слышно. Только Бетербиев подписал контракт на поединок с Каллумом Смитом, Бивол через два дня бросает ему вызов. Цирк!

- Вы верите, что вам еще удастся подраться с Биволом или Бетербиевым?

- Я не то, что верю, я знаю, что это произойдет. Я возьму реванш у Бетербиева и стану абсолютным чемпионом. Для меня бой с Бетербиевым более приоритетный, чем с Биволом, потому что у него три пояса. Но от боя с Биволом тоже не откажусь.

Напомним, что Александр Гвоздик проиграл объединительный бой за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в десятом раунде осенью 2019-го года.