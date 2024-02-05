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Александр Гвоздик: Мне пообещали бои в марте и мае

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Украинец рассказал, когда вернется в ринг

Александр Гвоздик: Мне пообещали бои в марте и мае

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) рассказал, что уже вскоре планирует вернуться на ринг.

- После возвращения вы уже провели три боя и во всех одержали победы. Когда нам ждать вашего следующего выхода в ринг?

- Мне пообещали бои в марте и мае. Конкретной даты и соперников пока нет. Здорово было бы побоксировать 30 марта в рамках шоу Premier Boxing Champions от Amazon. Надеюсь, это получится, но соперник, вероятнее всего, будет не из топ-10. Затем хочу подраться в андеркарте боя Канело, он обычно боксирует в мае. Вот такой у меня план.

Конечно, хочется драться за титул, но пока это невозможно, потому что Бивол и Бетербиев договорились о бое между собой в июне. Но я в это не верю, вероятнее всего, они подерутся осенью или этот бой и вовсе не состоится. Мне кажется, что Бивол этого поединка вообще не хочет.

Сегодня боксируют Джошуа Буатси и Дэн Азиз. Я бы с удовольствием вышел в ринг против победителя этого боя.

- Писали, что в марте вы можете подраться за второстепенный титул.

- В боксе есть только четыре титула — это чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и WBC. Все остальное - это титулы Микки Мауса, как я их называю. Поэтому мне не важно, будет стоять на кону какой-то титул или нет.

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Александр Гвоздик
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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