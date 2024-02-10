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Экс-футболист Металлиста, Гелиоса и Волчанска стал игроком команды из оккупированного Крыма

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"Российское гражданство"

Экс-футболист Металлиста, Гелиоса и Волчанска стал игроком команды из оккупированного Крыма

Інстаграм Вовчанська

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Бывший футболист "Металлиста", "Гелиоса" и "Волчанска" Евгений Радченко стал игроком клуба из оккупированного россиянами Крыма. "Океан" (Керчь) официально сообщил о подписании игрока.

В профайле защитника указано, что у него российское гражданство, хотя Transfermarkt подает его как украинского футболиста.

Последним клубом Радченко был "Волчанск". За эту команду из одноименного города Харьковской области он выступал в рамках второй лиги до лета 2022 года.

Также в списке его команд "Гелиос" и "Металлист 2".

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Гелиос (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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