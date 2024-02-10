Промоутер Усика о травме Фьюри: Получить такое рассечение в боксерском шлеме невозможно

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, почему считает отказ Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) от поединка с его подопечным подозрительным. Слова специалиста цитирует канал SportArena:

"Там много вопросов возникает. Во-первых, получить такое расссечение в боксерском шлеме 20-унцевыми перчатками невозможно. Поэтому была внесена корректировка в эту концепцию – будто бы локтем было нанесено рассечение.

Извините меня, такую щель, такую толщину шлема. Как туда локтем залезть надо, чтобы еще попасть в бровь, еще и ту, которую можно разрезать. Слишком много совпадений. По-моему, я не могу ее ничем подтвердить, это как бы ощущение, во что я легче намного поверил бы, на что нашел бы гораздо больше доказательств. Это то, что Фьюри просто небрежно относился к своим спаррингам, как он это всегда делал.

Спаринговал без шлема, получил левый боковой, потому что на фотке, где есть рассечение, там видно, такое нифиговое пятно вокруг глаза. Левый боковой зашел, докрутил, дальше взорвал ему бровь, которая и так была изуродована в прошлых поединках, включая бой с Нганну. Там тоже было рассечение.

А дальше уже не выйдешь ты с такой прямой концепцией к публике, не скажешь: "Извините, здесь такой исторический поединок, как fight of the century, а я здесь немного забыл шлем одеть или вазиком намазать перчатки своих спарринг-партнеров, брови не намазал. Так это получилось, давайте все ваши миллионы, которые вы уже потратили, забудем. Давайте позже отбоксируем, когда мне будет удобно". Такая не очень работающая концепция. Поэтому построили нам такую теорию" – сказал он.

Напомним, что поединок Усик-Фьюри должен пройти 18 мая в Саудовской Аравии.