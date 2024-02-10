  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Начало матча между Байером и Баварией задержано из-за протестов болельщиков
В тренде

Начало матча между Байером и Баварией задержано из-за протестов болельщиков

Общие новости

Фанаты продолжают выказывать недовольство

Начало матча между Байером и Баварией задержано из-за протестов болельщиков

Фото: Getty Images

Новина українською

Болельщики немецких чемпионатов продолжают выражать свое недовольство. Матч "Байера" и "Баварии" вовремя не начался из-за протестов болельщиков. Фанаты забрасывают стадион теннисными мячами. Матч задержался на 9 минут, именно столько времени понадобилось сотрудникам стадиона очистить поле от лишних предметов.

Фанаты протестуют против соглашения о продаже 8 процентов на телетрансляции первой и второй Бундеслиг в обмен на инвестиционный капитал. Немецкие болельщики опасаются, что частные инвесторы могут негативно повлиять на лигу.

Напомним, что сегодня был прерван поединок между "Унионом" и "Вольфсбургом". Также 9 февраля прервался матч между дортмундской "Боруссией" и "Фрайбургом" (3:0). Подобные ситуации происходили и в низших дивизионах.

По теме
yellow-arrow
КМ. ЛНЗ - Спартак Миява 3:1. Победили середняка Второй лиги Словакии
yellow-arrow
КМ. Металлист 1925 - Брентфорд Б 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Оболонь - Кеге 1:1. Видео голов и обзор матча
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости