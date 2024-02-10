Начало матча между Байером и Баварией задержано из-за протестов болельщиков
Фанаты продолжают выказывать недовольство
Фото: Getty Images
Болельщики немецких чемпионатов продолжают выражать свое недовольство. Матч "Байера" и "Баварии" вовремя не начался из-за протестов болельщиков. Фанаты забрасывают стадион теннисными мячами. Матч задержался на 9 минут, именно столько времени понадобилось сотрудникам стадиона очистить поле от лишних предметов.
Фанаты протестуют против соглашения о продаже 8 процентов на телетрансляции первой и второй Бундеслиг в обмен на инвестиционный капитал. Немецкие болельщики опасаются, что частные инвесторы могут негативно повлиять на лигу.
Напомним, что сегодня был
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