КМ. Днепр-1 - Аркадага 1:0. Видеообзор матча
Адамюк принес победу
Фото: Дніпро-1
"Днепр-1" побеждает лидера чемпионата Туркменистана "Аркадагу" в товарищеском матче. Единственный гол в игре забил защитник Адамюк на 83-ой минуте после паса Пихаленка.
Свой последний спарринг днепряне проведут 16-го февраля против латвийского "РФШ".
Контрольный матч
10 февраля. 16.00 (киевское время). Анталия. Стадион "Titanic Mardan".
СК "Днепр-1" - "Аркадаг" (Аркадаг, Туркменистан) 1:0
Гол: Адамюк (83)
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