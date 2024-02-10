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КМ. Днепр-1 - Аркадага 1:0. Видеообзор матча

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Адамюк принес победу

КМ. Днепр-1 - Аркадага 1:0. Видеообзор матча

Фото: Дніпро-1

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"Днепр-1" побеждает лидера чемпионата Туркменистана "Аркадагу" в товарищеском матче. Единственный гол в игре забил защитник Адамюк на 83-ой минуте после паса Пихаленка.

Свой последний спарринг днепряне проведут 16-го февраля против латвийского "РФШ".

Контрольный матч
10 февраля. 16.00 (киевское время). Анталия. Стадион "Titanic Mardan".
СК "Днепр-1" - "Аркадаг" (Аркадаг, Туркменистан) 1:0
Гол: Адамюк (83)

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Источник:
Дніпро-1
Опубликовал: Виктор Иванчук
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