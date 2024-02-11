Украинцы Пидручный и Дудченко финишировали в третьем десятке в гонке преследования ЧМ-2024 по биатлону

В воскресенье вечером в чешском Нове Место состоялась гонка преследования у мужчин в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону. Украинцы Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко заняли места в третьем десятке. Пидручий - 23-й, Дудченко занял 25 место. Он стал одним из трех биатлонистов, которые ни разу не сделали промаха во время гонки.

"Золото" персьюта завоевал Йоханнес Бё. Все три награды поделили между собой биатлонисты сборной Норвегии: победитель спринта Штурла Легрейд финишировал вторым, а Ветле Кристиансен - третьим.

ЧМ-2024. Гонка преследования - мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия, 1+2+0+0) 32:36.9 минуты

2. Штурла Легрейд (Норвегия, 2+0+0+0+0) +28.7

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+2) +38.5

4. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+3+0) +54.0

5. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+0+4) +1:20.9

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+2+1) +1:28.3

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+2) +4:02.1

25. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0+0) +4:09.7