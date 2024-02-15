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КМ. Александрия – Пюник 3:2. Команда Ротаня победила лидера чемпионата Армении

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Результативный матч

КМ. Александрия – Пюник 3:2. Команда Ротаня победила лидера чемпионата Армении

sportarena

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В четверг, 15 февраля, "Александрия" провела предпоследний спарринг на зимних сборах в Турции. Соперник – представитель Премьер-лиги Армении – ФК "Пюник". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу украинского клуба.

Доминирование александрийцев на поле воплотилось в забитый гол уже на 19-й минуте. Это произошло после розыгрыша углового: после подачи Калитвинцева первым на мяче оказался Сергей Логинов, который головой перенаправил его в сетку ворот. Соперник отыгрался за 2 минуты.

Под занавес первого тайма подопечные Руслана Ротаня повели в счете. На 43-й минуте отличился Кирилл Ковалец. На 72 минуте сопернику удается восстановить паритет.

Уже через три минуты очередная атака александрийцев приводит к взятию ворот в третий раз. На этот раз автором гола становится Дэ, вышедший на замену во втором тайме. Бразилец технически закатил круглого в дальний угол ворот, опередив кипера "Пюника" - 3:2.

Завтра, 16 февраля, "Александрия" проведет заключительный спарринг на зимнем сборе. Соперником будет представитель Премьер-лиги Казахстана – ФК "Кайсар". Начало встречи в 10.00.

15.02.2024, четверг, товарищеская встреча.

"Александрия" - "Пюник" 3:2 (2:1)

Голы: Логинов, 19, Ковалец, 43, Где 75 – 21, 72

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Источник:
Александрия
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.02.2024 в 19:08
Ротаню надо давай звание заслуженного физрука
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.02.2024 в 19:08
Ротаню надо давай звание заслуженного физрука
Ответить
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