Рух минимально уступил словенцам в спарринге

В предпоследнем спарринге в Словении подопечные Виталия Пономарева сыграли с местной командой "Бринье Гросупле".

На забитые мячи Стояковича и Пискуле "желто-черные" ответили голом Кителы с пенальти. В итоге – поражение 1:2.

В заключительном спарринге на зимнем собрании в Словении "Рух" сыграет с "Триглавом".

Товарищеский матч.

15 февраля 2024г. Чатеж, Словения

"Рух" (Львов, Украина) – "Бринье Гросупле" (Гросупле, Словения) 1:2 (0:1)

Голы: Китела, 77 (пенальти) – Стоякович, 27, Пискуле, 54