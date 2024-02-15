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Рух минимально уступил словенцам в спарринге

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Впереди заключительный матч на словенских сборах

Рух минимально уступил словенцам в спарринге

ruhlviv

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В предпоследнем спарринге в Словении подопечные Виталия Пономарева сыграли с местной командой "Бринье Гросупле".

На забитые мячи Стояковича и Пискуле "желто-черные" ответили голом Кителы с пенальти. В итоге – поражение 1:2.

В заключительном спарринге на зимнем собрании в Словении "Рух" сыграет с "Триглавом".

Товарищеский матч.
15 февраля 2024г. Чатеж, Словения
"Рух" (Львов, Украина) – "Бринье Гросупле" (Гросупле, Словения) 1:2 (0:1)
Голы: Китела, 77 (пенальти) – Стоякович, 27, Пискуле, 54

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Источник:
Ruh
Опубликовал: Александр Бураков
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