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КМ. Металлист 1925 – Согндал 2:1. Волевая победа харьковчан

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Предпоследний спарринг в Испании

КМ. Металлист 1925 – Согндал 2:1. Волевая победа харьковчан

Фото: ФК Металіст 1925

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" провел очередной спарринг в рамках зимнего сбора в Испании. Харьковчане играли против представителя второго дивизиона Норвегии - "Согндал"

Первый тайм завершился в пользу норвежской команды со счетом 1:0, однако уже во втором тайме украинцы смогли перевернуть ход матча и одержать волевую победу – 2:1. Оба гола были забиты с пенальти.

Последний испанский спарринг "Металлист 1925" проведет завтра, 16 февраля. Соперник – эстонская "Левадия".

Контрольный матч №5. 15 февраля. 13:00.
Испания. Дегеза де Кампоамор. Стадион гостиницы "Golf Campoamor".
"Согндал" - "Металлист 1925" - 1:2
Голы: Нундал 27 – Борячук 58 (пенальти), Ари Моура 75 (пенальти)

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