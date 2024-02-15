КМ. Металлист 1925 – Согндал 2:1. Волевая победа харьковчан

"Металлист 1925" провел очередной спарринг в рамках зимнего сбора в Испании. Харьковчане играли против представителя второго дивизиона Норвегии - "Согндал"

Первый тайм завершился в пользу норвежской команды со счетом 1:0, однако уже во втором тайме украинцы смогли перевернуть ход матча и одержать волевую победу – 2:1. Оба гола были забиты с пенальти.

Последний испанский спарринг "Металлист 1925" проведет завтра, 16 февраля. Соперник – эстонская "Левадия".

Контрольный матч №5. 15 февраля. 13:00.

Испания. Дегеза де Кампоамор. Стадион гостиницы "Golf Campoamor".

"Согндал" - "Металлист 1925" - 1:2

Голы: Нундал 27 – Борячук 58 (пенальти), Ари Моура 75 (пенальти)