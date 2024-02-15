КМ. Металлист 1925 – Согндал 2:1. Волевая победа харьковчан
Предпоследний спарринг в Испании
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" провел очередной спарринг в рамках зимнего сбора в Испании. Харьковчане играли против представителя второго дивизиона Норвегии - "Согндал"
Первый тайм завершился в пользу норвежской команды со счетом 1:0, однако уже во втором тайме украинцы смогли перевернуть ход матча и одержать волевую победу – 2:1. Оба гола были забиты с пенальти.
Последний испанский спарринг "Металлист 1925" проведет завтра, 16 февраля. Соперник – эстонская "Левадия".
Контрольный матч №5. 15 февраля. 13:00.
Испания. Дегеза де Кампоамор. Стадион гостиницы "Golf Campoamor".
"Согндал" - "Металлист 1925" - 1:2
Голы: Нундал 27 – Борячук 58 (пенальти), Ари Моура 75 (пенальти)
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Конкуренция с самими собой? Как не набрать наименьше за последних 22 сезона
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Более 1000 человек личного состава, 66 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО