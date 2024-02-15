Зимний чемпион сборов. Ворскла в последнем турецком спарринге обыграла грузинский Сабуртало
Подготовка полтавцев ко второй половине сезона прошла успешно
vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" сыграла последний, восьмой по счету спарринг в рамках подготовки к весенней части сезона Премьер-лиги. Соперником был грузинский "Сабуртало".
Играя в меньшинстве почти весь второй тайм, ворскляне сумели забить победный гол в ворота команды из Тбилиси. Показательная атака с участием Нестеренко, Изотова и Ковталюка завершилась ударом последнего.
Ну и отметим, что по статистическим результатам "Ворскла" стала одним из лидеров в сводной таблице спаррингов украинских клубов на зимних сборах. В 8-ми проведенных матчах полтавчане одержали 7 побед и потерпели 1 поражение с разницей мячей 21:6.
Следующий поединок состоится уже на официальном уровне - 26 февраля полтавчане сыграют на выезде против луганской "Зари" в УПЛ.
15 февраля 2024, 14:00. Анталия, Турция.
"Ворскла" - "Сабуртало" (Грузия) – 1:0
Гол: Ковталюк (69)
Удаление: Сантана (56, второе предупреждение)
Стартовый состав "Ворсклы": Домолега, Изотов, Рамирес, Чеснаков, Сантана, Павлюк, Галас, Хрипчук, Островский, Воккри, Ковталюк
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