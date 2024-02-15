  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зимний чемпион сборов. Ворскла в последнем турецком спарринге обыграла грузинский Сабуртало
В тренде

Зимний чемпион сборов. Ворскла в последнем турецком спарринге обыграла грузинский Сабуртало

Общие новости
Обновлено

Подготовка полтавцев ко второй половине сезона прошла успешно

Зимний чемпион сборов. Ворскла в последнем турецком спарринге обыграла грузинский Сабуртало

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская "Ворскла" сыграла последний, восьмой по счету спарринг в рамках подготовки к весенней части сезона Премьер-лиги. Соперником был грузинский "Сабуртало".

Играя в меньшинстве почти весь второй тайм, ворскляне сумели забить победный гол в ворота команды из Тбилиси. Показательная атака с участием Нестеренко, Изотова и Ковталюка завершилась ударом последнего.

Ну и отметим, что по статистическим результатам "Ворскла" стала одним из лидеров в сводной таблице спаррингов украинских клубов на зимних сборах. В 8-ми проведенных матчах полтавчане одержали 7 побед и потерпели 1 поражение с разницей мячей 21:6.

Следующий поединок состоится уже на официальном уровне - 26 февраля полтавчане сыграют на выезде против луганской "Зари" в УПЛ.

15 февраля 2024, 14:00. Анталия, Турция.
"Ворскла" - "Сабуртало" (Грузия) – 1:0
Гол: Ковталюк (69)
Удаление: Сантана (56, второе предупреждение)

Стартовый состав "Ворсклы": Домолега, Изотов, Рамирес, Чеснаков, Сантана, Павлюк, Галас, Хрипчук, Островский, Воккри, Ковталюк

По теме
yellow-arrow
Украина выигрывает войну на море, даже не имея значительного флота, - The Economist
yellow-arrow
Сергею Назаренко – 44 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
60 млрд для Украины: Палата представителей США ушла на каникулы, не утвердив помощь
Ворскла (Полтава) спарринг Сабуртало (Грузия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vorskla
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости