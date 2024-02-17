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КМ. Оболонь - ЮКСА 1:0. Пивовары к возобновлению сезона готовы

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Последний спарринг

КМ. Оболонь - ЮКСА 1:0. Пивовары к возобновлению сезона готовы

Фото: Оболонь

Новина українською

Киевская "Оболонь" сыграла последний контрольный матч перед возобновлением УПЛ. Несколько дней назад команда вернулась со сборов в Турции. В Украине киевляне решили провести еще один спарринг.

Гол Суханова с пенальти во втором тайме стал единственным в матче с клубом "ЮКСА", который выступает во Второй лиге. Эта игра стала первой для "крестоносцев" встречей с командой Премьер-лиги в истории.

Контрольный матч. Буча. 17.02.2024

ФК "Оболонь" - ФК "ЮКСА" 1:0

Гол: Суханов 70 (пен)

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Контрольные матчи Оболонь (Киев) товарищеские матчи ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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