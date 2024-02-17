Немчанинов: Атмосфера в Минае на очень высоком уровне

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов рассказал об атмосфере, которая царит в команде во время тренировочных сборов.

Последние две недели, когда мы работаем в режиме двухразовых тренировок, 90 процентов ребят даже не разъезжаются по домам, остаются на базе. Мы проводим время между тренировками вместе, играем в карты, в Uno, во все что хочешь. Вся команда полностью сгруппирована и хочет достичь одной цели - остаться в Премьер-лиге.

Новички сразу влились в наш коллектив. Не чувствуется, что у нас новая команда, ведь все друг друга хорошо знают, все очень дружные. И я вижу, что атмосфера в команде на очень высоком уровне. Думаю, все будет хорошо в этом плане.