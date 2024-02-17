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Немчанинов: Атмосфера в Минае на очень высоком уровне

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Аутсайдеры УПЛ в хорошем настроении перед возобновлением сезона

Немчанинов: Атмосфера в Минае на очень высоком уровне

Фото: ФК Минай

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Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов рассказал об атмосфере, которая царит в команде во время тренировочных сборов.

Последние две недели, когда мы работаем в режиме двухразовых тренировок, 90 процентов ребят даже не разъезжаются по домам, остаются на базе. Мы проводим время между тренировками вместе, играем в карты, в Uno, во все что хочешь. Вся команда полностью сгруппирована и хочет достичь одной цели - остаться в Премьер-лиге.

Новички сразу влились в наш коллектив. Не чувствуется, что у нас новая команда, ведь все друг друга хорошо знают, все очень дружные. И я вижу, что атмосфера в команде на очень высоком уровне. Думаю, все будет хорошо в этом плане.

Сегодня, 17-го февраля, "Минай" победил в контрольном матче тернопольскую "Ниву" (1:0). Гол на счету Ременяка.

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Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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Источник:
Минай
Опубликовал: Виктор Иванчук
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