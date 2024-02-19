Любимые игроки - Алиев и Роналду. Блиц-опрос на футбольную тему для Артема Милевского

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на своеобрразный блиц-опрос на футбольную тему.

– Любимый футболист, с которым играли в одной команде?

– Александр Алиев.

– Любимый игрок, против которого играли?

– Криштиану Роналду.

– Любимая футбольная команда?

– "Реал" Мадрид.

– Любимый тренер?

– Павел Яковенко.

– Лучший гол в карьере?

– Гол в ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.

– Матч, который вы бы пересмотрели снова?

– "Динамо" – "Спартак", второй матч (Лига чемпионов 2008/09, 4:1).