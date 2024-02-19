Любимые игроки - Алиев и Роналду. Блиц-опрос на футбольную тему для Артема Милевского
А любимая команда - не Динамо
Фото: Instagram Артема Милевского
Экс-форвард "Динамо" и
– Любимый футболист, с которым играли в одной команде?
– Александр Алиев.
– Любимый игрок, против которого играли?
– Криштиану Роналду.
– Любимая футбольная команда?
– "Реал" Мадрид.
– Любимый тренер?
– Павел Яковенко.
– Лучший гол в карьере?
– Гол в ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.
– Матч, который вы бы пересмотрели снова?
– "Динамо" – "Спартак", второй матч (Лига чемпионов 2008/09, 4:1).
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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