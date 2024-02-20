Ольга Ракицкая: Фанаты Шахтера писали - своей песней ты согрела наши оранжевые сердца

Жена защитника " Шахтера " Ярослава Ракицкого Ольга во время первого матча с "Марселем" в 1/16 финала Лиги Европы (2:2) пообщалась с клубной пресс-службой горняков.

– Мы сейчас в Гамбурге на матче "Шахтера" с "Марселем". Какие у тебя эмоции – находиться здесь рядом с любимой командой?

– Непревзойденные эмоции. Такое чувство, будто ты попадаешь домой. Конечно, мы вдали от дома, но все равно все такое родное какое-то.

– Здесь на стадионе сегодня звучала твоя песня "Помаранчеве серце". Эта песня известна уже всем нашим болельщикам. Что она значит для тебя? Поделись основной идеей этой песни.

– Эта песня посвящена всем нашим болельщикам. Когда я ее написала, мы вернулись домой. У меня было большое вдохновение, и Ярослав вернулся в "Шахтер". "Шахтер" – это действительно наш родной дом. Это то место, откуда все начиналось.

Мы с ним прошли большой путь. Еще когда он только играл за третью команду, раньше была третья команда, и он только мечтал попасть в первую команду. И все эти ступеньки мы с ним прошли вместе, рука об руку.

Конечно, у меня такой опыт накопился. Я вообще уже такой болельщик с опытом. Пришло время, и это все воплотилось в мою песню.

– Как вообще игроки, команда и болельщики отреагировали на эту песню? Какой ты получила фидбек?

– Очень сильный фидбек. Мне очень приятно, когда такие теплые слова они мне писали, что "ты согрела наши оранжевые сердца". Для меня это самое лучшее признание.

Там же есть такие слова: "Мы вместе и у нас оранжевое сердце". И действительно, эта песня нас объединяет.

– Мы так много сейчас с тобой говорим именно о болельщиках, поэтому, возможно, ты хотела бы им что-то сказать. Они обязательно, я уверена, будут смотреть этот твой комментарий.

– Я знаю, что вы все помните те времена нашей "Донбасс Арены", когда просто все кишило оранжевым цветом в день матча. Я тоже помню эти времена.

Это было так мощно, так сильно, когда мы все встречались, все болели за нашу команду. Мы были единым живым организмом. Сейчас этого, к сожалению, нет.

Уже 9 лет у нас нет домашней арены, нашего стадиона. Но все равно мы вместе, мы объединяемся, когда болеем в разных городах и странах за нашу любимую команду.

Мы помним наш родной край, наш Донбасс. И я считаю, что это нас объединяет. Давайте верить дальше, давайте будем вместе и не будем терять эту силу.