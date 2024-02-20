В Германии умер второй украинский баскетболист, который стал жертвой нападения

18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, который стал жертвой вооруженного нападения в Германии, умер в больнице. Об этом сообщил клуб ART Giants, за который выступал Козаченко.

"После трагического акта насилия в Оберхаузене почти неделю назад, жертвами которого стали два игрока НББЛ из наших ART Giants и погиб Владимир Ермаков, его одноклубник и соотечественник Артем Козаченко также умер в больнице от тяжелых травм", - говорится в сообщении.

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В заявлении клуба указано, что Артем находился в больнице в реанимации. К сожалению, в последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи не смогли ничего сделалть.

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"В эти все еще тяжелые часы мы пытаемся справиться с очередной шокирующей новостью и сплотиться клубом. Для Артема и Вовы - мы будем вас вечно помнить..." - говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля, возвращаясь из немецкого Дюссельдорфа, на автобусной остановке в Оберхаузене на двух украинских баскетболистов молодежной команды ART Giants напали неизвестные и нанесли многочисленные ножевые раны.

17-летний Владимир Ермаков умер сразу, а его друг Артем Козаченко находился в реанимации. Сначала сообщалось, что после серии операций он находился в тяжелом, но стабильном состоянии, но в последние дни состояние украинца ухудшилось и спасти его врачи не сумели.