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В Германии жестоко убили семнадцатилетнего украинского баскетболиста
Шокирующая новость
Фото - ФБУ
В немецком Дюссельдорфе погиб украинский баскетболист Владимир Ермаков. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины. Как уточнили друзья игрока, на улице на него с ножом напали арабы и, выкрикивая что-то об Украине, нанесли ранения, не совместимые с жизнью. Его товарищ, тоже баскетболіст – выжил, но находится в реанимации.
"Ужасное известие для украинской баскетбольной семьи... В Дюссельдорфе произошло страшное горе – трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков", - написала ФБУ.
"Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы", - добавили в Федерации баскетбола Киева.
Отметим, что местная полиция уже ведет дело. На произошедшее также отреагировали украинские политики, пообещав взять расследование этого инцидента на контроль.
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