Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал пребывание Игоря Коломойского под стражей.

“ – Виноват ли Игорь Валерьевич в том, что ему инкриминируют?

– Он, безусловно, невиновен. Дело о нехватке денег в “Приватбанке” развалилось. Почему он сейчас там (в СИЗО – прим.) находится – никто вообще не понимает.

– У вас есть версия, почему он там находится?

– Этого никто не знает, кроме возможно его самого или кого-то сверху в государстве. Никто другой на этот вопрос не ответит.

– Разделяете ли вы позицию его адвокатов о том, что Коломойский из-за болезней должен быть выпущен из-под стражи на время суда?

– Прежде всего, он должен быть отпущен из СИЗО из-за того, что он невиновен. Из того, что мы читаем, о чем я общаюсь, я понимаю, что это обвинение просто рассыпалось. Поэтому он должен выйти на свободу.

Если будут предъявлены новые обвинения, это будет другая история. А сейчас просто выпустите его, а потом уже предъявляйте другие обвинения”, - сказал Фридман.