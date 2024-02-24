Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу
Мол, дело и так уже распалось
Фото: Радіо Свобода
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал пребывание Игоря Коломойского под стражей.
“ – Виноват ли Игорь Валерьевич в том, что ему инкриминируют?
– Он, безусловно, невиновен. Дело о нехватке денег в “Приватбанке” развалилось. Почему он сейчас там (в СИЗО – прим.) находится – никто вообще не понимает.
– У вас есть версия, почему он там находится?
– Этого никто не знает, кроме возможно его самого или кого-то сверху в государстве. Никто другой на этот вопрос не ответит.
– Разделяете ли вы позицию его адвокатов о том, что Коломойский из-за болезней должен быть выпущен из-под стражи на время суда?
– Прежде всего, он должен быть отпущен из СИЗО из-за того, что он невиновен. Из того, что мы читаем, о чем я общаюсь, я понимаю, что это обвинение просто рассыпалось. Поэтому он должен выйти на свободу.
Если будут предъявлены новые обвинения, это будет другая история. А сейчас просто выпустите его, а потом уже предъявляйте другие обвинения”, - сказал Фридман.
На счету Коломойского три подозрения. Первое касается мошенничества и отмывания имущества, второе – о завладении 9,2 миллиарда гривен "Приватбанка", третье – на счет легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО "ФК Днепр".
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