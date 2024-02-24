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Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу

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Мол, дело и так уже распалось

Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу

Фото: Радіо Свобода

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал пребывание Игоря Коломойского под стражей.

– Виноват ли Игорь Валерьевич в том, что ему инкриминируют?

– Он, безусловно, невиновен. Дело о нехватке денег в “Приватбанке” развалилось. Почему он сейчас там (в СИЗО – прим.) находится – никто вообще не понимает.

– У вас есть версия, почему он там находится?

– Этого никто не знает, кроме возможно его самого или кого-то сверху в государстве. Никто другой на этот вопрос не ответит.

– Разделяете ли вы позицию его адвокатов о том, что Коломойский из-за болезней должен быть выпущен из-под стражи на время суда?

– Прежде всего, он должен быть отпущен из СИЗО из-за того, что он невиновен. Из того, что мы читаем, о чем я общаюсь, я понимаю, что это обвинение просто рассыпалось. Поэтому он должен выйти на свободу.

Если будут предъявлены новые обвинения, это будет другая история. А сейчас просто выпустите его, а потом уже предъявляйте другие обвинения”, - сказал Фридман.

На счету Коломойского три подозрения. Первое касается мошенничества и отмывания имущества, второе – о завладении 9,2 миллиарда гривен "Приватбанка", третье – на счет легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО "ФК Днепр".

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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ukrop68 (Львів)
24.02.2024 в 12:17
Якщо Фрідман підтримує бандюків і злодюг,тоді він такий самий!Може йому краще буде разом з Коломойським в сізо?!
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Комментарии 4
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ukrop68 (Львів)
24.02.2024 в 12:17
Якщо Фрідман підтримує бандюків і злодюг,тоді він такий самий!Може йому краще буде разом з Коломойським в сізо?!
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0
0
JudgeDredd (Киев)
24.02.2024 в 11:39
Короче говоря, Рафик невиновен!) Але якщо серйозно, складається враження, що Бені затишніше наразі перебувати в СІЗО і виходити звідти до певного часу він і сам не хоче.
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aleks68
24.02.2024 в 11:21
вот пусть фридман к нему и присоединится
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1
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Не люблю футбол (Хорол)
24.02.2024 в 10:42
Какие три,а людей кинул с зарплатой по контрактах в Днепре, Рамоса и остальных...
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