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Судаков: Горжусь тем, что мы прошли на Олимпиаду благодаря моим усилиям и усилиям команды

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Судаков: Горжусь тем, что мы прошли на Олимпиаду благодаря моим усилиям и усилиям команды

фото - Оксана Васильєва

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал свои эмоции после того, как молодежная сборная Украины квалифицировалась на Олимпийские Игры-2024:

“Это особый момент. Я горжусь тем, что у меня есть возможность представлять свою страну на Олимпиаде, и не менее горжусь тем, что мы прошли квалификацию благодаря моим усилиям и усилиям команды.

Это большая ответственность, и мы с нетерпением ждем этого события”, – сказал Судаков.

Также Хавбек отметил, что выступать за национальную сборную Украины – это гордость. И что в текущих условиях войны – это важно.

“Действительно, в каждой игре за национальную сборную мы представляем свою нацию. Сейчас когда ситуация в стране очень сложная, все футболисты это осознают.

Когда мы играем за сборную, мы чувствуем ответственность и гордость, мы хотим порадовать людей, которые нас болеют”, - добавил Судаков.

Напомним, Украина представит свою футбольную сборную на Олимпиаде впервые в истории. Игры пройдут в июле-августе этого года в Париже.

Также у национальной сборной Украины есть шанс сыграть на Евро-2024, проведение которого запланировано в Германии. Впереди подопечных Реброва ждет матч против Боснии и Герцеговины 21 марта. В случае победы в этом полуфинальном матче плей-офф, “сине-желтые” 26 марта во Вроцлаве разыграют путевку на континентальное первенство в поединке против Исландии или Израиля.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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