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Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой

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Документы закладывают прочную основу для длительного партнерства по безопасности между странами

Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между странами, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также во время деловой встречи обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Кроме того, документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

"Спасибо Премьер-министру и всем канадцам! Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас. Спасибо Италии за поддержку Украины, в частности обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года", — поблагодарил после подписания президент.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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