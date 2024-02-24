Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой
Документы закладывают прочную основу для длительного партнерства по безопасности между странами
Фото: з вільних джерел
Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между странами, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Также во время деловой встречи обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.
Кроме того, документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.
"Спасибо Премьер-министру и всем канадцам! Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас. Спасибо Италии за поддержку Украины, в частности обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года", — поблагодарил после подписания президент.
Популярное сейчас
- Черноморец: Конфликт в Совиньоне
- Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу
- Силы обороны ликвидировали около восьми сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
- Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО