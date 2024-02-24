Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между странами, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также во время деловой встречи обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Кроме того, документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.