Экс-воротарь молодежной сборной Украины присоединился к российскому клубу

Экс-вратарь молодежной сборной Украины, "Днепра-1" и "Металлиста" Мирослав Зновенко присоединился к российскому клубу "Спартак-2".

Зновенко - уроженец оккупированного Луганска. Его карьера началась в академии "Зари", после чего в 2014-м он перешел в академию "Металлиста", позже - в академию "Днепра".

С июля 2023-го игрок находится без клуба. Однако российский клуб включил его в заявку на товарищеский турнир, где 21-летний футболист отыграл 26 минут.