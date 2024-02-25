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Экс-воротарь молодежной сборной Украины присоединился к российскому клубу

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Зновенко стал игроком Спартак-2

Экс-воротарь молодежной сборной Украины присоединился к российскому клубу

Фото: УПЛ

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Экс-вратарь молодежной сборной Украины, "Днепра-1" и "Металлиста" Мирослав Зновенко присоединился к российскому клубу "Спартак-2".

Зновенко - уроженец оккупированного Луганска. Его карьера началась в академии "Зари", после чего в 2014-м он перешел в академию "Металлиста", позже - в академию "Днепра".

С июля 2023-го игрок находится без клуба. Однако российский клуб включил его в заявку на товарищеский турнир, где 21-летний футболист отыграл 26 минут.

Экс-воротарь молодежной сборной Украины присоединился к российскому клубу - изображение 1

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Источник:
Спартак-2
Опубликовал: Владислав Шарапа
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