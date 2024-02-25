Шандрук: Мы лучше выглядели до перерыва

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал свой дебют в УПЛ и, в частности, свою первую игру во главе "Вереса". Сегодня, 25-го февраля, ривненчане уступили "Колосу" (0:2).

Было два разных тайма. И по содержанию игры, и по забитым мячам. Мы лучше выглядели до перерыва. Но не реализовали свои шансы. Во втором тайме Колос эффективно использовал контригру. А после первого пропущенного мяча мы больше открылись и, соответственно, пропустили второй раз.

Относительно новичков - все, кто сыграл сегодня, оставили неплохое впечатление. Конечно, все разочарованы результатом. Но мы понимаем, что эти футболисты могут еще больше дать этой команде. Надеемся от них на дальнейший прогресс в следующих играх.