Шандрук: Мы лучше выглядели до перерыва
Но во втором тайме что-то пошло не так
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал свой дебют в УПЛ и, в частности, свою первую игру во главе "Вереса". Сегодня, 25-го февраля, ривненчане уступили "Колосу" (0:2).
Было два разных тайма. И по содержанию игры, и по забитым мячам. Мы лучше выглядели до перерыва. Но не реализовали свои шансы. Во втором тайме Колос эффективно использовал контригру. А после первого пропущенного мяча мы больше открылись и, соответственно, пропустили второй раз.
Относительно новичков - все, кто сыграл сегодня, оставили неплохое впечатление. Конечно, все разочарованы результатом. Но мы понимаем, что эти футболисты могут еще больше дать этой команде. Надеемся от них на дальнейший прогресс в следующих играх.
"Верес" остается на предпоследнем, 15-м месте в УПЛ. Следующий матч ривненчане сыграют 2-го марта с "Ворсклой".
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