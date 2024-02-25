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Буданов: Иран не передавал России дальнобойные ракеты

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Руководитель ГУР Министерства обороны Украины опроверг информацию

Буданов: Иран не передавал России дальнобойные ракеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководитель ГУР Министерства обороны Украины опроверг информацию Кирилл Буданов во время форума "Украина. Год 2024" заявил, что Иран не передавал России дальнобойные ракеты.

На этот вопрос начальник главного управления разведки ответил так: "Их нет. Это все не соответствует действительности".

Ранее Reuters сообщали, что Иран передал России около четырехсот баллистических ракет. Первые поставки прошли в начале января.

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Россия Иран Кирилл Буданов
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Источник:
ukrinform.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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