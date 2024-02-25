Буданов: Иран не передавал России дальнобойные ракеты
Руководитель ГУР Министерства обороны Украины опроверг информацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководитель ГУР Министерства обороны Украины опроверг информацию Кирилл Буданов во время форума "Украина. Год 2024" заявил, что Иран не передавал России дальнобойные ракеты.
На этот вопрос начальник главного управления разведки ответил так: "Их нет. Это все не соответствует действительности".
Ранее Reuters
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Источник:ukrinform.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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