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Зеленский: Надежда есть, я уверен будет позитив

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Президент - о выделении военной помощи Украине США

Зеленский: Надежда есть, я уверен будет позитив

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Форуме "Украина. Год 2024" ответил журналистам на вопрос о сомнениях относительно выделения военной помощи Украине США:

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить... Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца, это наш запрос. По ПВО - они тоже знают наш запрос. Нам нужно больше."

Также Зеленский сказал, что Вашингтон проинформирован обо всех потребностях, в частности в средствах:

"Эти деньги остаются в основном в США и тех компаниях оружия, которое нам нужно. Рассчитываю, что Соединенные Штаты останутся лидерами демократии в мире", - заявил глава государства.

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Источник:
facebook.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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