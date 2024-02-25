Зеленский: Надежда есть, я уверен будет позитив
Президент - о выделении военной помощи Украине США
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Форуме "Украина. Год 2024" ответил журналистам на вопрос о сомнениях относительно выделения военной помощи Украине США:
"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить... Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца, это наш запрос. По ПВО - они тоже знают наш запрос. Нам нужно больше."
Также Зеленский сказал, что Вашингтон проинформирован обо всех потребностях, в частности в средствах:
"Эти деньги остаются в основном в США и тех компаниях оружия, которое нам нужно. Рассчитываю, что Соединенные Штаты останутся лидерами демократии в мире", - заявил глава государства.
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