Зеленский: Надежда есть, я уверен будет позитив

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Форуме "Украина. Год 2024" ответил журналистам на вопрос о сомнениях относительно выделения военной помощи Украине США:

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить... Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца, это наш запрос. По ПВО - они тоже знают наш запрос. Нам нужно больше."

Также Зеленский сказал, что Вашингтон проинформирован обо всех потребностях, в частности в средствах: