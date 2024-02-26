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"Это может привести к участию в войне". Шольц снова выступил против поставок ракет Taurus Украине

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В Германии продолжаются прения

"Это может привести к участию в войне". Шольц снова выступил против поставок ракет Taurus Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Об этом сообщает RND.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь идет о дальности Taurus. – Ред.). Поэтому это не следующий вариант в повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - отметил он.

Шольц подчеркнул, что Taurus – это оружие очень дальнего действия.

"И то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями и сопутствующего контроля над целями, невозможно сделать в Германии. Это знает каждый, кто имел дело с этой системой", - добавил канцлер.

Шольц заявил, что "очень раздражен отсутствующим балансом между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией об этой системе (Taurus. – Ред.)".

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длины и расстояния, но не принципиально из Германии", - отметил он.

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