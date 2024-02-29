Сегодня Йожеф Сабо отмечает День рождения. Десять малоизвестных фактов об имениннике

Одна из легендарных личностей нашего футбола Йожеф Сабо относится к редкой категории людей, отмечающих свой настоящий День рождения один раз в четыре года. Это о тех, кто родился в високосный год, который по юлианскому и григорианскому календарю насчитывает на один день больше обычного - 366. Таким дополнительным днем ​​является 29 февраля, в который и появился на свет Йожеф Йожефович. Это было в 1940 году в Ужгороде, который в ту пору относился к Королевству Венгрии, в мадьярской семье.

Однажды четыре года назад, поздравляя Сабо с 80-летним юбилеем, автор этих строк узнал о том, что, учитывая факт рождения именно в такой уникальный день, он отмечает его только раз в четыре года. "Если год не високосный, то я совсем не отмечаю этот праздник", - сказал он. Специалист признался, что раз в четыре года его в шутку поздравляют с возрастом, сформировавшимся "високосным" образом.

Так что если учитывать это обстоятельство, то сегодня Йожефу Сабо всего... 21 год. С чем его искренне поздравляем.

Десять малоизвестных фактов о Йожефе Сабо

• В основном составе киевского "Динамо" дебютировал в 19-летнем возрасте. Это произошло в международном товарищеском поединке против английского "Тоттенхэма Хотспур" (1:2), который проводился 1 июня 1959 года на Республиканском стадионе имени Хрущева в Киеве.

• На чемпионате мира 1966 года в Англии в полуфинальном матче против ФРГ в борьбе с Францем Беккенбауэром получил закрытый перелом голени уже на 7-й минуте, однако, несмотря на боль и сделанные в перерыве два укола новокаина, все же доиграл до финального свистка.

• В начале 70-х годов Сабо, имея за плечами факультет журналистики, недолго работал корреспондентом "Правды Украины", где отдел спорта возглавлял Валерий Мирский. Спустя почти пять десятилетий журналистская профессия пригодилась во время работы экспертом на канале "Футбол".

• Дважды в карьере судьба забрасывала его в Луганск (тогда – Ворошиловград): в 1970 году в качестве игрока "Зари", а в 1977 году Сабо начинал в этой команде тренерскую деятельность.

• В преддверии памятного матча группового этапа Лиги чемпионов 1994/95 с московским "Спартаком" в Киеве все шло до его отставки. На должность главного тренера уже даже ехал Евгений Кучеревский, однако победа над россиянами 3:2 оставила Сабо в должности.

• Сабо является приверженцем здорового образа жизни. Одним из его серьезных увлечений на протяжении многих лет были горные лыжи. С целью покататься на них он регулярно ездил в Карпаты или Австрию, где в окрестностях Зальцбурга есть прекрасные лыжные трассы.

• Из алкоголя Сабо предпочитает изысканные вина и коньяк, однако в умеренном количестве. Хорошее вино может выпить бокал, а коньяка – только граммов 50-75, да и то редко. А вот водки и пива не употребляет совсем.

• В октябре 2007 года Сабо был госпитализирован с сердечным приступом, после чего врачи запретили заниматься тренерской деятельностью. А в 2018-м специалист перенес инфаркт, поэтому с тех пор физическими нагрузками занимается в умеренном режиме.

• В Карпатах у Сабо есть старенький домик, в котором он любит бывать с целью наслаждения природой. Был и новый, но шестнадцать лет тому назад сгорел.

• Почти в 68 лет Сабо снова стал отцом. В настоящее время его младшему Егору - 16.