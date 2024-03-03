Еще 1160 ликвидированных россиян в сутки. Генштаб подытожил потери окупантов
Также более полутора сотен единиц техники
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны Украины ликвидировали 1160 человек. Также были уничтожены 162 единицы вражеской техники.
В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 416 800 (+1160 за прошедшие сутки) человек,
- танков ‒ 6640 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12639 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 10188 (+35) ед,
- РСЗО – 1003 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 696 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14),
- крылатых ракет ‒ 1915 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед,
- специальной техники – 1620 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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