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Еще 1160 ликвидированных россиян в сутки. Генштаб подытожил потери окупантов

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Еще 1160 ликвидированных россиян в сутки. Генштаб подытожил потери окупантов

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны Украины ликвидировали 1160 человек. Также были уничтожены 162 единицы вражеской техники.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 416 800 (+1160 за прошедшие сутки) человек,
  • танков ‒ 6640 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12639 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 10188 (+35) ед,
  • РСЗО – 1003 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 696 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+1) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 1915 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед,
  • специальной техники – 1620 (+3).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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