Максимов: Чем ниже соперник в турнирной таблице, тем сложнее против него играть

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над "Оболонью" (0:1).

- Мы понимали, что игра будет тяжелой. "Оболонь" где-то и контролировала игру, а мы пересматривали их матч с "Черноморцем", где они пропустили гол на последних минутах. Так что мы настраивались на серьезную встречу.

Эдуард Сарапий сегодня действовал не на привычной позиции в центре обороны, а на месте опорника. Как оцените его игру?

- Он уже играл у нас на этой позиции, когда тот же Бабенко пропускал матч, так что я доволен его игрой. Это уже не первый раз.

Почему достаточно рано вы заменили Филиппова?

- Филиппов хорошо держит мяч и где-то играет в недодачу, но второй тайм уже играли против ветра, не было столько сил, поэтому хотели выпустить нападающего, который имеет скорость. Однако футболист где-то потерялся и потом его пришлось заменить.

Для игрока это не очень приятный звоночек?

- Мы никого не уговариваем. Каждый футболист здесь получает деньги, он должен выходить и играть.

Почему команду покинули бразильцы?

- Я уже комментировал эту ситуацию. Когда мы находились на сборах в Турции, враг атаковал Приднепровскую ТЭС, и все это ребята увидели, поэтому решили остаться в Турции, потому что просто побоялись ехать в Украину.

Кого-то еще возьмете?

- Чтобы кого-то брать - надо время, а брать любого нет смысла.

Второй подряд матч против аутсайдера и снова он тяжело дался.

- Каждая команда играет на результат, и чем ниже соперник в турнирной таблице, тем сложнее против него играть. Ребята отдаются игре, как будто она последняя. Они действуют от обороны, и эту защиту прикрывать трудно. Защищаться всегда проще, чем атаковать.