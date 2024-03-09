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ВЛК признала Залужного непригодным к военной службе – источник

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Он написал рапорт об увольнении

ВЛК признала Залужного непригодным к военной службе – источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный зимой прошел ВЛК, на которой был признан непригодным к службе в армии. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

После увольнения с должности Залужный был выведен в распоряжение министра обороны, однако Умеров не предложил экс-головнокомандующему какой-либо значимой военной должности.

В феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы. Он сделал этот шаг для того, чтобы иметь право заниматься другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон – редакции неизвестно.

Нескольконедельная задержка с решением вопроса была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в частности в указах президента; поэтому юридически нет четкой ясности, кто должен увольнять Залужного в звании Генерала с военной службы — министр обороны своим приказом или президент своим указом, как раньше увольняли Генералов армии Украины.

Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц.

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Валерий Залужный ВСУ
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Источник:
ZN.UA
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Mick Mars (Київ)
09.03.2024 в 13:51
Погана тенденція намічається - толкових генералів усувають. Залужний, Кривонос, Марченко. У 2022 вони владі були потрібні і врятували країну, а тепер їх позбуваються...
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Комментарии 14
Mick Mars (Київ)
09.03.2024 в 13:51
Погана тенденція намічається - толкових генералів усувають. Залужний, Кривонос, Марченко. У 2022 вони владі були потрібні і врятували країну, а тепер їх позбуваються...
Ответить
3
0
Romanik2806 (Киев)
09.03.2024 в 13:46
Не робіть з Залужного бронзового ідола. У кожного рильце в пушку. Зробив діло, гуляй сміливо десь на берегах Темзи.
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0
4
Romanik2806 (Киев)
09.03.2024 в 13:44
А я вірю, що це правда. Коли настав момент коли всі узнали, щобагато воєнкомів багато накрали. То ті всі швидко пройшли комісію в ВЛК. І що швидко стали не придатними. Бо їм сказали, що їх відправлять напередок, то відразу зметикували як відкосить. Тут же інша справа. Людина без дипломатичного досвіду, хоче стати дипломатом, та ще й в Англію.
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0
3
Zapp Brannigan (Київ)
09.03.2024 в 13:47
Воєнкоми у нас ніколи не підпорядковувалися Залужному. При Залужному вони підпорядковані Сирському були - учіть матчастину!
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Мурзік Васильович (Київ)
09.03.2024 в 13:55
Тобто коли послом у Болгарію ставили мутну пані сексопатолога без досвіду, то вам норм було? Коли у Раду прийшли весільні фотографи, то норм було? А тут людина, яка купу переговорів провела і має другою вищою освітою міжнародні відносини, то не підходить?
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3
0
Мурзік Васильович (Київ)
09.03.2024 в 13:56
Ну і ще... Залужний - не лєйтєнант і не майор, в нього трохи не те званіє, щоб на передок його відправили!
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2
0
Не дармоед (Запорожье)
09.03.2024 в 13:33
На кого це все розраховано?
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1
0
Zapp Brannigan (Київ)
09.03.2024 в 13:30
Не дуже віриться щось! Але допустимо, це так, Залужний немолодий і якась болячка вилізла. У цьому випадку з тексту випливає, що Залужний БУВ ГОТОВИЙ СЛУЖИТИ ДАЛІ, ПОПРИ НЕПРИДАТНІСТЬ! Ясно що генерала армії ніхто б не послав у окоп, та й непридатні у разі бажання можуть служити за місцем прописки, тобто служив би він в Києві у штабі чи міноборони. І тоді виникає питання: невже досвідчений генерал виявився просто-напросто непотрібним і йому Умєров не найшов посади?
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2
0
Мурзік Васильович (Київ)
09.03.2024 в 13:38
До речі, почитав поруч дві новини - оцю про непридатність Залужного і про призначення радником Умерова Кирила Тимошенка. Хто не знає, це той, що забрав собі джип Шевроле, який американці в якості гуманітарки надали...
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2
0
Gican85 (Киев)
09.03.2024 в 13:08
Чем больше они оправдываются - тем больше у людей вопросов
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4
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.03.2024 в 12:33
Що поробиш коли громада під час війни повелася на лозунг "Надо прекратить стрелять!" та обрала А вони не люблять конкурентів, що розумніше... достойніше!
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4
0
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mr.Smith
09.03.2024 в 12:26
Зе підара.и вже і тут гадять.Він віддав власні мільйони доларів на армію які отримав у спадок.Але для свідків Зе основне ,що в марафоні скажуть
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6
0
Djarik87 (Київська область)
09.03.2024 в 12:11
Був головним то був придатним. Звільнили і миттю став непридатним. Зробили все для того щоб виїхав за границю і жив там приспівуючи, накрадені мільйони рахуючи.
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3
6
Мурзік Васильович (Київ)
09.03.2024 в 13:46
Не за границю, а за кордон, москалику! Швидше, зробили все, для того, щоб основний конкурент на майбутніх президентських виборах виїхав за кордон і не набирав тут собі рейтинг...
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3
0

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