ВЛК признала Залужного непригодным к военной службе – источник

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный зимой прошел ВЛК, на которой был признан непригодным к службе в армии. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

После увольнения с должности Залужный был выведен в распоряжение министра обороны, однако Умеров не предложил экс-головнокомандующему какой-либо значимой военной должности.

В феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы. Он сделал этот шаг для того, чтобы иметь право заниматься другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон – редакции неизвестно.

Нескольконедельная задержка с решением вопроса была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в частности в указах президента; поэтому юридически нет четкой ясности, кто должен увольнять Залужного в звании Генерала с военной службы — министр обороны своим приказом или президент своим указом, как раньше увольняли Генералов армии Украины.

Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц.