Пихаленок - о частых тревогах во время матчей: К этому привыкнуть нельзя

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал домашнее поражение "Руха" (0:1). В этой игре, которая проходила в Днепре, из-за воздушных тревог команды были вынуждены трижды уходить в укрытие.

Почему, на ваш взгляд, первый и второй тайм сильно отличались друг от друга?

- Не могу сказать, что они прямо так сильно отличались. У нас были моменты и в первом, и во втором тайме, но мяч сегодня не залетал в ворота. У меня был очень хороший момент, но я его не реализовал. Так сложилась игра, что мы пропустили и не забили.

Насколько проблемно было постоянно выходить на поле после сирен? Или уже понемногу к этому привыкаете, ведь в Днепре они достаточно часто?

- Да нет, к этому привыкнуть невозможно. Во время тревоги длится пауза минимум минут 20-30, после чего мы остываем, и ты снова идешь на разминку. Получается, что мы дома играем по четыре-пять часов один матч и к этому привыкнуть нельзя.

Во втором тайме был период, когда чувствовалось, что вот гол вроде должен быть, но в итоге не случилось.

- Это футбол, такое случается. Да, где-то вот-вот должны были забить, однако то из пустых ворот мяч выбьют, или еще что-то. Это все составляющая футбола. Такое бывает, но к сожалению сегодня проиграли.

Александр, вы единственный из "Днепра-1", кого вызвали в национальную сборную. Что для вас лично это значит?

- Для меня это честь и гордость представлять нашу Украину на евроарене. Буду стараться на все сто процентов использовать свой шанс. Надо проходить дальше и выходить на Евро.