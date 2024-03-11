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"В украинско-российской войне он не даст ни копейки". Орбан рассказал о планах Трампа по Украине

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"В украинско-российской войне он не даст ни копейки". Орбан рассказал о планах Трампа по Украине

Budapest Times

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о "подробных планах" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

"У него очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, в украинско-российской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну. И тогда война закончится.

"Если европейцы боятся россиян или вообще хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить. Либо строить собственную армию, собственное оборудование, или если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он (Трамп – ред.) говорит прямо и четко.

Поэтому мы знаем о нем, мы знаем из его президентства, что он человек мира. Он чётко дал понять, что его цель – принести мир в российско-украинскую войну. Мы хотим скорейшего окончания этой войны, которая медленно близится к завершению", - сказал премьер Венгрии.

8 марта Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. Согласно заявлению предвыборного штаба американского политика, они обсудили "широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны".

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Украина США Венгрия Дональд Трамп Виктор Орбан
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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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