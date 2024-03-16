Голкипер Металлиста 1925 Проценко: Соперник шипами ударил меня по подбородку. Было рассечение - зашили, залатали...

В матче 21-го тура УПЛ "Металлист 1925" проиграл "Руху" со счетом 1:4. Голкипер харьковской команды Ярослав Проценко на 52-й минуте игры был заменен на Олега Мозиля из-за стыка с соперником. Пострадавший рассказал пресс-службе "Металлиста 1925" об этом моменте и прокомментировал матч в целом.

Как твое самочувствие, что случилось на поле?

- Случился игровой момент, просто был стык. Так получилось, что шипами соперник ударил меня по подбородку и дальше по касательной прошло немножко. Ну, ничего, рассечение было, его зашили, залатали, все хорошо. Нет головокружения, без того, что шип в шею попал, все нормально.

Какие твои впечатления от сегодняшнего матча?

- Если коротко, по словам тренера, соперники нас перебегали и от этого дальше все у нас не сложилось. Мы знали, что будет боевая игра, что будет много единоборств и, к сожалению, в этом компоненте мы не смогли оказаться сильнее.

Как ты считаешь, какая причина такого большого количества пропущенных мячей?

- Сейчас, если честно, очень тяжело анализировать сразу после игры. Мы вместе играем не так много времени, поэтому, лично мне тяжело анализировать.

По твоим ощущениям, действительно ли команда морально подсела после первого пропущенного гола?

- Конечно, всегда неприятно проигрывать и очень тяжело в любом случае. Но, я думаю, что нужно всегда искать внутренние резервы и внутреннюю мотивацию, чтобы пытаться переломить ход игры. Сегодня нам это не удалось, после первого пенальти соперники нам сразу второй гол забили. Ты, вроде, пытаешься где-то что-то достать, что-то сделать, но тебя, грубо говоря, прибивают за это - немножко тяжело от этого.

Какое настроение сейчас в раздевалке, что говорил главный тренер?

- То, что было в раздевалке, оно остается в раздевалке. Но, конечно, неприятно, очень тяжело. Эта безвыигрышная серия продолжается, не все хорошо, не все приятно. Грустно сейчас из-за этого.