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Фортюне: Можно было пропустить и 5 мячей, но мы пропустили лишь один

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Игрок Полесья - на оптимизме

Фортюне: Можно было пропустить и 5 мячей, но мы пропустили лишь один

Фото: ФК Полісся

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Полузащитник "Полесья" Яссин Фортюне прокомментировал выездное поражение от "Оболони" (1:0) в рамках 21-го тура УПЛ.

Хочу сказать, что это был действительно сложный матч. Еще в начале мы получили красную карточку, было сложно и понятно, что мы должны были много работать в меньшинстве. Но мы сработали хорошо, потому что можно было пропустить и 5 мячей, но мы пропустили только один. Местами мы даже доминировали. Понятно, что для первого матча с новым тренером было сложно. Но учитывая, что мы будем иметь перерыв сборных, мы будем иметь время, чтобы хорошо поработать. Конечно, три поражения подряд - это очень сложно и после такого немного теряешь голову. В последних матчах были голы на последних минутах, сейчас удаления на стартовых минутах. Как раз сейчас время, чтобы отдохнуть, увидеться с родными, но, конечно, мы вернемся, продолжим работать с новой мотивацией, с новыми идеями, ведь мы продемонстрировали, что отношение у нас очень хорошее, игра очень хорошая и мы вернемся сильнее.

"Полесье" не побеждает в УПЛ 7 матчей подряд. В следующем туре команда сыграет с "Черноморцем". Игра запланирована на 30-е марта.

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Полесье (Житомир) Яссин Фортюн
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Источник:
https://polissyafc.com/news/obolon-polissa-pislamatcevi-komentari-volodimira-knisa-ta-assina-fortune
Опубликовал: Виктор Иванчук
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