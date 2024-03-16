Фортюне: Можно было пропустить и 5 мячей, но мы пропустили лишь один
Игрок Полесья - на оптимизме
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Яссин Фортюне прокомментировал выездное поражение от "Оболони" (1:0) в рамках 21-го тура УПЛ.
Хочу сказать, что это был действительно сложный матч. Еще в начале мы получили красную карточку, было сложно и понятно, что мы должны были много работать в меньшинстве. Но мы сработали хорошо, потому что можно было пропустить и 5 мячей, но мы пропустили только один. Местами мы даже доминировали. Понятно, что для первого матча с новым тренером было сложно. Но учитывая, что мы будем иметь перерыв сборных, мы будем иметь время, чтобы хорошо поработать. Конечно, три поражения подряд - это очень сложно и после такого немного теряешь голову. В последних матчах были голы на последних минутах, сейчас удаления на стартовых минутах. Как раз сейчас время, чтобы отдохнуть, увидеться с родными, но, конечно, мы вернемся, продолжим работать с новой мотивацией, с новыми идеями, ведь мы продемонстрировали, что отношение у нас очень хорошее, игра очень хорошая и мы вернемся сильнее.
"Полесье" не побеждает в УПЛ 7 матчей подряд. В следующем туре команда сыграет с "Черноморцем". Игра запланирована на 30-е марта.
Популярное сейчас
- Полесье теперь середняк и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Предголевой пас, 2 сейва и 2 пропущенных. Известны оценки Лунина за матч с Осасуной
- А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4
- “Это была любовь с первого взгляда”. Какова же она – вторая половинка Криштиану Роналду
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир