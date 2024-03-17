Пидгурский: Команда была готова к тому, как будет играть Металлист 1925 - их схема с ромбом непривычна для украинского футбола
Капитан "Руха" оценил соперника
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский после выездной победы над "Металлистом 1925" (1:4) рассказал, что команда хорошо изучила соперника, из-за чего удалось получить положительный результат.
Эмоции очень положительные, ведь мы ехали за победой, настраивались на положительный результат и получили его. Команда была готова к тому, как будет играть "Металлист 1925" - их схема с ромбом непривычна для украинского футбола. Однако мы изучили их действия и нам удалось использовать свои сильные стороны - благодаря этому и победили.
"Рух" пытается высоко прессинговать соперника. В эпизоде с моим голом я прочитал передачу в центре поля, вступил в отбор, протянул мяч к воротам, а там уже решил пробить и удалось забить.
Что касается соперника, то хочу отметить эту команду. "Металлист 1925" имеет очень хорошего тренера и интересный игровой стиль, но пока им не везет. Впрочем, я уверен, что они сохранят прописку в УПЛ, ведь там качественные игроки. Если у них все удастся, то уже в следующем сезоне это будет очень опасный оппонент.
Мы хотим забивать как можно больше голов, ведь в конце сезона это может сыграть большую роль при подсчете очков и позволит иметь хороший баланс и разницу голов. Благодаря этому можно претендовать на высшие места. После игры ребята поздравили друг друга, также к нам в раздевалку зашло руководство клуба и тоже нас поздравило. Все очень радуются таким результатам.
"Рух" занимает 5-е место в УПЛ. В следующем туре команда Виталия Пономарева сыграет против "ЛНЗ". Матч запланирован на 1-е апреля.
Популярное сейчас
- Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Россияне ночью атаковали Украину 16 шахедами, пятью ракетами С-300 и двумя ракетами Х-59
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида