Шандрук: Пока что мало забиваем
Команда наконец-то победила
Фото: УПЛ
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями после выездной победы над "Черноморцем" (0:1) в 21-м туре УПЛ.
Сложный матч. Особенно, когда есть пауза, тревога. Настройка - всегда тяжелый процесс. Минут 20 нам это не удавалось. У нас были изменения. Вернулись Дахновский, Яго, плюс Шевченко получил повреждение. Жулио Сезар пропускал игру. Почему Паст, а не Когут? Для нас они равноценные игроки. Сегодня мы дали сыграть Жене, и он не подвел.
Количество моментов радует, но мы и в прошлых играх создавали много, но пока что мало забиваем. Над этим нужно работать. Наверное, это тоже где-то психологический момент, уверенность, которая должна прийти к ребятам через такие матчи.
"Верес" одержал победу после 5-ти подряд потерь очков. Команда поднялась в "зону переходных матчей", на 14-е место. В субботу, 23-го марта, ривненчане сыграют в Германии товарищеский матч с "Эссеном".
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