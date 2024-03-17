Судаков - о своем предстоящем трансфере: Надеюсь, что наш план сработает

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков дал интервью блогеру Дмитрию Поворознюку (YouTube-канал "Трендец"), в котором, в частности, ответил на вопрос, не боится ли, что его переход из донецкого клуба не состоится вовремя.

Понимаю, я об этом думал. У меня был страх, но потом я пообщался с Сергеем Анатольевичем, пообщался с Дарио. Они мне сказали мнение президента - я после этого успокоился. Я им доверяю, я надеюсь, что все, что они обещали, и какой у нас был план, что все сработает.

Также футболист рассказал о важности, при выборе клуба, оценки во что именно играет команда.

Когда началась эта ситуация с "Ювентусом", "Наполи", я начал смотреть "Ювентус". Я просто видел в какой футбол они играют - как раз 3-5-2. Немного нестандартная схема для меня. Но я же говорю - ты хочешь в первую очередь перейти на тот уровень, и не может такого быть, что ты только должен играть 4-3-3 или 4-4-2 и все. Ты должен быть креативным футболистом, универсальным, перестраиваться. Если мне сегодня скажут играть справа в защите - я должен там играть. Если скажут центрального нападающего - я должен перестроиться и там играть. Ты должен учиться каждый день. Сейчас такой футбол, смотри, как Гвардиола - футболист у него может играть центрального нападающего, затем правого защитника. Он ставит куда угодно футболистов и по всему полю они могут играть.

В текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 24 матча, забил 5 голов и отдал 1 ассист.