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Шевченко посетил военных на Купянско-Лиманском направлении

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Глава УАФ посетил на фронте наших воинов

Шевченко посетил военных на Купянско-Лиманском направлении

Фото: UNITED24

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Президент УАФ, амбассадор UNITED24 Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ "Хартия" на Купянско-Лиманском направлении.

"Имел честь посетить наших бойцов из 13-й бригады НГУ "Хартия" 13 Бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" на Купянско-Лиманском направлении.

Нет ничего важнее чем поддерживать наших военных. Восхищаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Искренне благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину!", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.

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Источник:
UNITED24
Опубликовал: Алина Ерофеева
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