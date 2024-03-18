Шевченко посетил военных на Купянско-Лиманском направлении

Президент УАФ, амбассадор UNITED24 Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ "Хартия" на Купянско-Лиманском направлении.

"Имел честь посетить наших бойцов из 13-й бригады НГУ "Хартия" 13 Бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" на Купянско-Лиманском направлении.

Нет ничего важнее чем поддерживать наших военных. Восхищаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Искренне благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину!", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.