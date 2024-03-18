Известно, когда суд в Лозанне рассмотрит дело Тимощука против УАФ

Экс-игрок и капитан сборной Украины Анатолий Тимощук подал иск в международный спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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Напомним, что украинец уже давно живет в России и сейчас входит в тренерский штаб питерского "Зенита".

В итоге, после начала полномасштабной войны, УАФ лишила Тимощука, который не только остался в России, но и не высказал свою гражданскую позицию, всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Также ему запретили заниматься футбольной деятельностью в Украине, после чего Анатолий подал на Ассоциацию в CAS.

И как говорится на сайте CAS, рассмотрение дела Тимощук против УАФ состоится 22 апреля.

Ранее также сообщалось, что рассмотрение дела для каждой из сторон с учетом всех процессуальных этапов обойдется ориентировочно в 100 тысяч евро.