Кубок регионов, футбольные лагеря для детей и диджитализация. Шевченко провел первое заседание Ассамблеи регионов УАФ
Все проголосовали за развитие программы
uaf.ua
18 марта в Доме футбола прошло первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Участие в нем приняли президент Ассоциации Андрей Шевченко, первый вице-президент Павел Бойчук, генеральный секретарь Игорь Грищенко и руководители всех региональных ассоциаций футбола.
"25 января на Конгрессе УАФ я сказал о своей инициативе по созданию ассамблеи, и менее чем через два месяца мы воплотили этот замысел в жизнь. 13 марта исполком одобрил, и я в тот же день утвердил Положение об Ассамблее регионов УАФ. И сегодня мы официально приступаем к нашей работе.Читайте такжеШевченко встретился с послом Японии накануне товарищеского поединка олимпийской сборной Украины
Благодарю вас за поддержку моей инициативы за продуктивную работу в течение этого подготовительного периода! Уверен, что столь же эффективной, как в этот период, работа ассамблеи будет и в будущем.
Это очень важный орган в стратегии развития футбола в стране, и вы всегда можете положиться на мою поддержку. Я в свою очередь рассчитываю на ваши профессионализм, опыт и инициативу", — сказал, обращаясь к присутствующим, президент УАФ Андрей Шевченко.
В ходе первого заседания присутствующие обсудили возможность проведения и формата Кубка регионов. Кроме того, Андрей Шевченко напомнил об инициативе организации летних футбольных лагерей для украинских детей в странах, с которыми УАФ подписала и подпишет соответствующие меморандумы о сотрудничестве. Глава национальной ассоциации попросил представителей регионов очень тщательно отнестись к формированию списков, чтобы в них оказались только дети, нуждающиеся в реальной помощи.
Также президент УАФ поделился с присутствующими планами диджитализации украинского футбола в контексте взаимодействия с региональными ассоциациями: "Сейчас мы завершаем формирование команды, которая будет воплощать нашу стратегию по диджитализации. Мы предоставим вам современный инструмент, который поможет вывести управление и развитие футбола на новый уровень".
Кроме того, во время заседания был избран Совет Ассамблеи регионов УАФ. Этот руководящий орган будет избираться на год (первый состав — до конца 2024 года), и в этот раз в него вошли глава Закарпатской ассоциации футбола Иван Дуран, глава Кировоградской областной ассоциации футбола Виктор Бессмертный и первый заместитель председателя Харьковской областной ассоциации футбола Виктор Коваленко.
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