Кулеба – о введении западных войск в Украину: Макрон имел в виду обучение ВСУ
Глава МИД объяснил суть громкого заявления президента Франции
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину. Об этом он заявил в интервью La Stampa.
"Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас".
Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в оружии и боеприпасах, но "никогда не просила людей и боевого состава".
Глава МИД также предположил, что в случае захвата Россией Украины Путин будет нападать на другие страны.
"Если им это удастся, то они будут нападать на другие страны Европы и Центральной Азии, потому что руководствуются экспансионистскими целями. Мне кажется, что теперь ясно, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю", - добавил министр.
Напомним, 26 февраля Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могло бы отправить войска для помощи Украине.
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