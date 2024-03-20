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Кулеба – о введении западных войск в Украину: Макрон имел в виду обучение ВСУ

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Глава МИД объяснил суть громкого заявления президента Франции

Кулеба – о введении западных войск в Украину: Макрон имел в виду обучение ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину. Об этом он заявил в интервью La Stampa.

"Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас".

Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в оружии и боеприпасах, но "никогда не просила людей и боевого состава".

Глава МИД также предположил, что в случае захвата Россией Украины Путин будет нападать на другие страны.

"Если им это удастся, то они будут нападать на другие страны Европы и Центральной Азии, потому что руководствуются экспансионистскими целями. Мне кажется, что теперь ясно, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю", - добавил министр.

Напомним, 26 февраля Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могло бы отправить войска для помощи Украине.

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Источник:
La Stampa
Опубликовал: Александр Бураков
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