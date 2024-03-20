В США очертили красные линии для Украины в использовании F-16

Представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер рассказал в интервью "Радио Свободе" о возможных предостережениях со стороны западных партнеров для Украины по использованию самолетов F-16, которые Вооруженные Силы Украины должны получить уже в скором времени.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли предостережения для Украины относительно F-16, представитель Пентагона заявил, что Запад видит использование истребителей Украиной только в пределах ее суверенной территории.

"С целью сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории и внутри суверенных границ Украины", - подчеркнул Райдер.

По словам чиновника, после получения самолетов Украина будет иметь "уникальный воздушный потенциал, который должен сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории и внутри суверенных границ Украины".

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее рассказывал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.