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В США очертили красные линии для Украины в использовании F-16

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В США очертили красные линии для Украины в использовании F-16

Lockheed Martin

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Представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер рассказал в интервью "Радио Свободе" о возможных предостережениях со стороны западных партнеров для Украины по использованию самолетов F-16, которые Вооруженные Силы Украины должны получить уже в скором времени.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли предостережения для Украины относительно F-16, представитель Пентагона заявил, что Запад видит использование истребителей Украиной только в пределах ее суверенной территории.

"С целью сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории и внутри суверенных границ Украины", - подчеркнул Райдер.

По словам чиновника, после получения самолетов Украина будет иметь "уникальный воздушный потенциал, который должен сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории и внутри суверенных границ Украины".

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее рассказывал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

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Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
20.03.2024 в 13:26
Це як в тому грузинському анекдоті -- а ти чей друг? Мой ілі медведя?
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Комментарии 1
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
20.03.2024 в 13:26
Це як в тому грузинському анекдоті -- а ти чей друг? Мой ілі медведя?
Ответить
0
0

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