Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россия может начать новое наступление летом
Такой сценарий оценивается лишь гипотетически
ITV
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что Россия собирает мощную группировку войск в более 100 тысяч солдат, из-за чего существует вероятность нового наступления армии РФ летом. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.
"Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что они создают группировку. Это более 100 тысяч. Но не обязательно, что это будет наступление. Возможно, они будут ими пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Это пока наиболее тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Но существует такая вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений. Мы сделаем все возможное, чтобы нанести врагу такие потери, что все ресурсы, которые они формируют, были привлечены в бой до этого времени".
В то же время командующий отметил, что сейчас враг не имеет такого успеха, как при Авдеевке, а демонстрирует лишь небольшие тактические успехи на том или ином направлении.
"Пока идет позиционная война. Преимущества мы не можем получить. К сожалению, противник имеет больший ресурс. Но всему свое время", - отметил Павлюк.
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