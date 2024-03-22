  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россия может начать новое наступление летом
В тренде

Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россия может начать новое наступление летом

Общие новости
Обновлено

Такой сценарий оценивается лишь гипотетически

Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россия может начать новое наступление летом

ITV

Новина українською

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что Россия собирает мощную группировку войск в более 100 тысяч солдат, из-за чего существует вероятность нового наступления армии РФ летом. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что они создают группировку. Это более 100 тысяч. Но не обязательно, что это будет наступление. Возможно, они будут ими пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Это пока наиболее тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Но существует такая вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений. Мы сделаем все возможное, чтобы нанести врагу такие потери, что все ресурсы, которые они формируют, были привлечены в бой до этого времени".

В то же время командующий отметил, что сейчас враг не имеет такого успеха, как при Авдеевке, а демонстрирует лишь небольшие тактические успехи на том или ином направлении.

"Пока идет позиционная война. Преимущества мы не можем получить. К сожалению, противник имеет больший ресурс. Но всему свое время", - отметил Павлюк.

По теме
yellow-arrow
Financial Times: США призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ
yellow-arrow
Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей во время массированного ракетного удара по Украине
yellow-arrow
Россия выпустила по Украине более 60 шахедов и почти 90 ракет – Зеленский
Украина Россия Александр Павлюк война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости