В России снова вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. На этот раз в Самарской области, которая граничит с Казахстаном.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, на Куйбышевском НПЗ были слышны взрывы, после чего вспыхнул пожар. Местные также подтверждают это.

Предварительные данные указывают, что завод был атакован беспилотником.

The Novokuybyshevsk refinery, Samara Region, Russia, has been struck again and is ablaze.



The decimation of Russia’s oil and gas industry is in full swing.



