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Несмотря на просьбы США? В России горит очередной нефтеперерабатывающий завод

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Очередное попадание неизвестных БПЛА?

Несмотря на просьбы США? В России горит очередной нефтеперерабатывающий завод

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В России снова вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. На этот раз в Самарской области, которая граничит с Казахстаном.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, на Куйбышевском НПЗ были слышны взрывы, после чего вспыхнул пожар. Местные также подтверждают это.

Предварительные данные указывают, что завод был атакован беспилотником.

Напомним, что в американских СМИ недавно появилась информация о непонятных "оговорках" США Киеву не бить по российской территории, потому что это может привести к эскалации войны.

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