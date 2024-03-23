Несмотря на просьбы США? В России горит очередной нефтеперерабатывающий завод

В России снова вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. На этот раз в Самарской области, которая граничит с Казахстаном.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, на Куйбышевском НПЗ были слышны взрывы, после чего вспыхнул пожар. Местные также подтверждают это.

Предварительные данные указывают, что завод был атакован беспилотником.

The Novokuybyshevsk refinery, Samara Region, Russia, has been struck again and is ablaze.



The decimation of Russia’s oil and gas industry is in full swing.



Source: Telegram / Operativno ZSU and Pandoras Box UA pic.twitter.com/NJsACeCwAn — (((Tendar))) (@Tendar) March 23, 2024

Напомним, что в американских СМИ недавно появилась информация о непонятных "оговорках" США Киеву не бить по российской территории, потому что это может привести к эскалации войны.