Матч Россия – Парагвай отменен из-за теракта в Москве. Число погибших почти дошло до сотни

Товарищеский матч между Россией и Парагваем, который должен был состояться 25 марта, в Москве отменен. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Причиной тому стал теракт в ТЦ Crocus City Hall в столице страны-террористки. Руководство сборных, учитывая это событие, решили перенести поединок на более поздний срок.

Вчера вечером в торговый центр ворвались молодые люди и начали расстреливать людей из автоматов. Впоследствии там начался пожар. На данный момент, согласно информации следственного комитета РФ, известно о 93 погибших в результате огнестрельных ранений и отравлений продуктами горения. СК сообщает также, что это количество со временем еще вырастет.