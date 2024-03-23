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КМ. Рот-Вайс - Верес 3:1. Ровенчане сыграли благотворительный матч в Германии

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Собирали деньги на инфраструктуру украинского клуба

КМ. Рот-Вайс - Верес 3:1. Ровенчане сыграли благотворительный матч в Германии

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Ровенский "Верес" провел благотворительный матч с представителем третьего немецкого дивизиона "Рот-Вайсом". Игра состоялась в немецком городе Эссен, на стадионе "Рот-Вайса". Цель встречи - собрать средства на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры "Вереса".

На первый тайм "Верес" вышел составом, приближенным к основному. Единственный гол в первые 45 минут забил Дмитрий Шастал красивым ударом с левого угла штрафной площадки.

Затем ривненчане начали делать много замен, задействуя всех доступных футболистов. Поэтому второй тайм был за хозяевами - немцы отличились 3-мя голами. Итоговый счет - 3:1 в пользу команды из Эссена.

Контрольный матч

23.03.2024. Эссен (Германия)

"Рот-Вайс" - "Верес" 3:1

Голы: 51, 78, 85 - Шастал 23

"Верес": Когут (Ющишин, 31, Паст, 61) - Вовченко (Жулио Сезар, 46), Кучеренко (Мельник, 31, Курко, 61), Гакман (Балан, 46), Смеян (Шевченко, 46), Кучеров (Банада, 46, Наумов, 87), Клец (Кухарук, 46), Дахновский (Янаков, 46), Шастал (Свитюха, 31), Мрвалевич (М. Шестаков, 31, Годя, 61), Яго (Гайдучик, 46, Видрич, 87).

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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