КМ. Заря - Полесье Ставки 3:1. Победили в спарринге лидеров чемпионата Киевщины

Вчера, 22-го марта, "Заря" сыграла контрольную игру с лидерами чемпионата Киевщины - клубом "Полесье" Ставки. Представитель УПЛ владел в матче инициативой, но в первом тайме имел проблемы. Сначала соперник сравнял счет, а затем пробивал пенальти. Повезло, что Турбаевский сумел отразить удар. В общем, луганчане забили 3 мяча. Авторы голов - Ндур, Гильерме и Хахлев.

Стоит отметить, что в игре принял участие голкипер Дмитрий Мацапура, который вернулся после длительного восстановления.

Напомним, что 23-го марта "Заря" провела еще один спарринг. На этот раз команда победила "Оболонь" со счетом 2:1.

Контрольный матч

"Заря" - "Полесье" Ставки 3:1

Голы: Ндур 6, Гильерме 61, Хахлев 70 (пен)

"Заря" (стартовый состав): Турбаевский, Капустян, Токарь, Слесар, Бенедюк, Долбнев, Хахлев, Дрышлюк, Головкин, Волошин, Ндур.

