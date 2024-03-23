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Шищенко: Я доволен тем, как ребята относятся к тем требованиям, которые у меня есть

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Сегодня Полесье имело спарринг

Шищенко: Я доволен тем, как ребята относятся к тем требованиям, которые у меня есть

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Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко прокомментировал как прошел для команды контрольный матч с клубом "Штурм" (Иванков). Житомиряне победили со счетом 3:1.

Я очень доволен игрой. Она показала, что первый тайм получился очень хорошо и это именно то, что я хочу видеть от ребят. Это было похоже на то, что мы с ними обсуждаем и они выполняли все качественно. Поэтому я доволен первой половиной. Второй тайм более нервным получился, что-то не получалось, но были контратаки, которые нужно было реализовывать. Я доволен в целом и очень благодарю игроков за ту интенсивность, которую они показали, за отношение. Я доволен тем, как ребята относятся к тем требованиям, которые у меня есть. Мы хотели увидеть скоростные фланги и я доволен действиями Ивана Петряка и Дениса Ндукве. Мне понравился Петряк, его понимание того, что я хочу видеть. В первом тайме оба фланга показали себя очень хорошо. Мы все движемся в правильном направлении, которое мы хотим видеть. Конечно, есть моменты, которые мне не понравились, но я думаю, что все будет хорошо.

Голами отмечались Петряк, Грицук и Эрнандес. Для Ивана Петряка этот гол стал первым в футболке "Полесья".

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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