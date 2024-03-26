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Украина получила четвертый транш от МВФ почти в 900 миллионов долларов

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Премьер-министр отчитался о новых финансовых поступлениях в бюджет страны

Украина получила четвертый транш от МВФ почти в 900 миллионов долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина получила четвертый транш финансирования на сумму $880 млн от МВФ в рамках программы механизма расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность.

"Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему пересмотру программы", – отметил он.

31 марта исполнительный Совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (EFF) в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.

Денежные средства от Международного валютного фонда помогут профинансировать все критические расходы и сохранить макрофинансовую стабильность.

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Источник:
Прем'єр-міністр України
Опубликовал: Александр Бураков
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