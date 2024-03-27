Госдеп США прокомментировал новые удары Украины по российским НПЗ

Позиция Соединенных Штатов по атакам Украины по российским нефтеперерабатывающим заводами (НПЗ) состоит в том, чтобы не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на пресс-брифинге 26 марта.

"Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он отметил, что позиция США, которую он озвучил, отражает "длительную политику" американской стороны, и это было четко донесено до украинских партнеров.